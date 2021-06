La Dodge Demon chiede una cifra colossale: ne vale la pena?

Ora come ora la Dodge Challenger SRT Demon non può essere acquistata da questa parte dell'Oceano Atlantico, ma questo non ha impedito ad un appassionato di importarne una nel Regno Unito. Il problema però è che il costo della vettura diventa astronomico se vi si sommano le spese di importazione e gli altri costi associati.

Insomma, se un cittadino statunitense si sveglia con l'idea di portarsi a casa una Dodge Demon non dovrebbe far altro che recarsi in concessionaria, spendere 85.000 dollari, salire a bordo e partire spedito per qualunque destinazione.

Il cittadino inglese invece dovrebbe compiere vari passaggi per possederla, e poi aspettare molti giorni prima di vedersela arrivare in seguito ad una lunga traversata per niente economica: infatti la somma necessaria può lievitare fino a sfiorare i 200.000 dollari (137.000 sterline) i quali, per una muscle car, rappresentano un esborso pazzesco.

Mat Watson del canale YouTube carwow ha deciso di condividere con gli iscritti europei le informazioni più importanti sulla Challenger SRT Demon, portando l'attenzione sulle varie migliorie in termini di peso e di incremento delle potenza. Ovviamente, rispetto alla Challenger standard mette sull'asfalto una cattiveria impareggiabile: il suo poderoso V8 turbocompresso da 6,2 litri eroga ben 808 cavalli di potenza a fronte dei 707 cavalli di base, con tanto di 972 Nm di coppia che non guastano mai.

Nel caso in cui voleste approfondire in merito al veicolo vi consiglieremmo di guardare per intero il video in alto, poiché Watson si sofferma su molti aspetti tecnici e non, come il telaio, il design, gli interni, le cinque caratteristiche peggiori e quelle migliori.

E' chiaro che non consiglieremmo a nessuno di importare una macchina del genere ad un prezzo più che doppio rispetto a quello originale, ma gli appassionati immensamente facoltosi potrebbero tranquillamente farci un pensierino.

Avviandoci a chiudere senza allontanarci dal brand americano vogliamo menzionare una notizia di una certa importanza: la Dodge Challenger SRT Demon diventerà elettrica per competere con la Tesla Model S Plaid (eccola mentre scatta: è un fulmine) in accelerazione. Le promesse sono fuori di testa.