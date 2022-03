Dodge conferma: 'Stiamo creando una muscle car dal suono scioccante'

Mentre sembra proseguire la ricerca di un “Chief Donut Maker” da parte di Dodge, il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha rilasciato qualche interessante e intrigante anticipazione sul futuro della casa automobilistica. In particolare, egli ha affermato che la prossima muscle car completamente elettrica avrà un suono “scioccante”.

Ai microfoni di Automotive News egli ha dichiarato quanto segue: “Stiamo creando un suono che non potete immaginare, è qualcosa di scioccante. Dopo avere creato il suono originale, stiamo pensando a come renderlo più forte e potente in funzione del modo in cui si usa l’auto”.

Uno dei problemi noti ai detrattori – e anche agli amanti – delle vetture elettriche è proprio l’assenza di un chiaro suono che contraddistingua il veicolo e lo faccia sentire a distanza, anche per avvertimento del suo imminente arrivo oltre che per puro piacere personale. Nel caso delle muscle car, poi, il rombo del motore è ancora più importante e fa una certa figura. Proprio per questa ragione ora i fan del marchio si attendono la realizzazione di un modello elettrico che raggiunga sensazioni pari alla tradizionale versione a combustione.

La muscle car in questione dovrebbe debuttare con il titolo di primo modello elettrificato a logo Dodge, ma le tempistiche di lancio non sono ancora note. Non ci resta quindi che attendere pazientemente la sua presentazione, e chissà se il suono soddisferà le aspettative.

A proposito di Dodge, ecco a voi una Charger Hellcat in fiamme dopo qualche sgommata.