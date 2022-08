Dodge conferma: prossimi Charger e Challenger saranno 100% elettrici

L’elettrificazione della prossima generazione di Charger e Challenger è ufficiale: è stata la stessa Dodge a confermare che la piattaforma su cui si baseranno le nuove vetture perderà tutti i motori a combustione interna dando rapido inizio all’elettrificazione completa.

Con una e-mail ai colleghi di Motor1, un portavoce di Dodge ha citato una indiscrezione di mercato per cui l’Hemi V8 sarebbe tornata per i futuri modelli Charger e Challenger, scrivendo quanto segue: “La storia non è corretta. Gli Hemi stanno scomparendo dalle nostre piattaforme, la prossima generazione sarà BEV”.

Per essere chiari, la piattaforma a cui stiamo facendo riferimento è la configurazione full-size a trazione posteriore LX, sviluppata da Chrysler e utilizzata dal 2005 in più varianti. Ad esempio, la Dodge Charger attuale è basato sulla piattaforma modificata LD, mentre la Challenger sfrutta la piattaforma LA.

A inizio luglio, ricordiamo, si è tanto discusso del possibile lancio di una Challenger più assurda della Demon, ma queste ultime dichiarazioni da parte del produttore statunitense ci fanno pensare che si tratti di una semplice voce di mercato nata dal desiderio di qualche appassionato, piuttosto che di una sorpresa in arrivo nel corso dei prossimi mesi, prima del passaggio ai modelli elettrici.

