Dodge conferma lancio nuova Hornet: sarà un'ibrida plug-in prodotta in Italia

Dodge in questi mesi alla stampa sta rilasciando sempre più piccoli indizi relativamente al futuro dell’azienda: dopo la conferma di una muscle car elettrica dal suono “scioccante”, il CEO Tim Kuniskis ha dichiarato che la prossima Dodge Hornet arriverà nell’estate 2022 e avrà un propulsore ibrido plug-in.

Come ripreso da CarScoops, in seguito all’annuncio del nuovo Chief Donut Maker di casa Dodge lo stesso amministratore delegato avrebbe rivelato maggiori dettagli in merito al futuro elettrico-ibrido dell’azienda. Riguardo alla sopra citata muscle car, Kuniskis ha specificato che verrà mostrata al pubblico “molto prima di agosto 2022, se tutto andrà come previsto”, mentre la Dodge Hornet sarà dotata un propulsore ibrido plug-in e arriverà questa estate salvo problematiche esterne.

Purtroppo non ci sono altri dettagli ufficiali, ma grazie a una spia su Instagram abbiamo accesso alla fotografia che trovate in calce alla notizia e che ci mostra il cofano della vettura: a quanto pare, il prototipo della Dodge Hornet immortalato nella fabbrica Dodge sembra essere particolarmente simile al SUV Alfa Romeo Tonale lanciato nel febbraio 2022. Il crossover del Biscione dovrebbe servire da base del nuovo veicolo Dodge, tanto che quest’ultimo potrebbe essere realizzato in Italia proprio assieme al Tonale. Non essendoci ancora una conferma definitiva, però, consigliamo di prendere questa informazione con le pinze.

Rimanendo nell’universo Dodge, eccovi una fantastica Dodge Viper RT/10 riprendere vita con un restauro.