Questa Dodge Charger a motore centrale è identica all'auto di Dom in Fast & Furious 9

La Dodge Charger che vedete in questo articolo è opera di SpeedKore, un preparatore che negli ultimi anni ha costruito auto incredibili e che adesso ha ultimato l’idea di creare una muscle car classica a motore centrale. La vettura è una replica perfetta dell’auto guidata da Dom in Fast & Furious 9, ma regolare per l’utilizzo su strada.

L’auto viene chiamata "Hellacious", e sebbene si basi su una Charger del 1968, ha ben poco della vettura originale. Il preparatore infatti ha costruito un telaio ad hoc per installare il 6.2 litri V8 della Hellcat in posizione centrale, subito dietro ai sedili di guida e del passeggero. Inoltre ha montato anche un sistema di scarico totalmente su misura, un radiatore Saldana ad alte prestazioni all’anteriore e nuovi intercooler montanti sul posteriore.

Tutte queste modifiche portano la potenza a 716 CV con una coppia di 881 Nm, che viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale ereditato da una Lamborghini Gallardo. Anche l’impianto frenante parla italiano, con pinze a pistoni all’anteriore e 4 pistoni al posteriore, tutte brandizzate Brembo, nascoste dietro a cerchi da 18 pollici con serraggio center lock, che calzano pneumatici da 275 mm e 345 mm, rispettivamente per l’anteriore e il posteriore. E per gli amanti del drift, è presente anche il freno a mano idraulico.

Parlando di estetica, l’auto sembra uscita direttamente dal set del film, con il suo vistoso kit widebody e portellone posteriore in vetro per mettere in bella mostra il cuore pulsante della muscle car. Jim Kacmarcik, presidente e proprietario di SpeedKore, ha detto che questo progetto è stato il più estremo che abbiano mai realizzato fino ad oggi.

Infine ha aggiunto: “Dopo aver incaricato il famoso designer Sean Smith di progettare l'auto e aver lavorato con il coordinatore dei veicoli di Fast & Furious 9, Dennis McCarthy, per costruire i nove telai e carrozzerie per il film, volevamo dare vita alla magia cinematografica di F9. "Hellacious" è una versione stradale dell'auto cinematografica con la funzionalità di un'auto costruita appositamente per offrire alte prestazioni”.

E a proposito di Fast & Furious, vi siete mai chiesti in quale capitolo sono stati spesi più soldi negli incidenti? Potete scoprirlo in questo articolo dedicato, e vi consigliamo di dare uno sguardo dietro alle quinte del film, per scoprire alcuni dei trucchi che si celano dietro alle riprese.