Dodge Charger Hellcat si diletta in qualche donut ma non finisce bene: che fiamme!

La ricerca di un Chief Donut Maker da parte di Dodge molto probabilmente non virerà verso questo candidato: nel contesto di un raduno tenutosi presso Irwindale Speedway in California, il proprietario di un Dodge Charger Hellcat ha spinto la vettura al limite con dei burnout eccessivi, tanto da far prendere fuoco alla macchina.

Il video che trovate allegato alla notizia mostra all’inizio il Dodge Charger Hellcat dilettarsi in qualche sgommata spettacolare, facendo divertire non poco gli spettatori. Nel fumo generato a volte si vedono soltanto le luci anteriori e posteriori, con l’automobile che poi appare “dal nulla” per un’altra donut di fronte al pubblico. Insomma, un’esperienza davvero piacevole per gli amanti della muscle car e non solo!

Il tutto, però, si è concluso nel peggiore dei modi per il suo proprietario: a circa due minuti e dieci secondi la Dodge si appresta a un fantastico burnout quando, improvvisamente, una pericolosa fiammata esce dal retro e dalle gomme posteriori. Incredibilmente, anziché uscire dal Dodge Charger Hellcat il pilota si allontana ulteriormente nonostante la macchina sia effettivamente in fiamme, per poi arrestarsi all’angolo dello spazio dedicato allo show.

Fortunatamente il pilota è uscito incolume dalla vettura, ma quest’ultima ha riportato qualche danno sul posteriore: chissà quanto costerà ripararla! Del resto, il motore sembra essere in buone condizioni, tanto che il proprietario è poi uscito sulle sue quattro ruote dall’evento, quindi non sembra essere destinata allo sfasciacarrozze.

Nel mentre, ecco a voi la fantastica Dodge Charger Restomod di Ringbrothers.