La nuova Dodge Charger elettrica ha un problema, pesa più di una BMW X7 a 6 cilindri...

Nella serata di ieri, 5 marzo 2024, Stellantis ha presentato negli USA la prima muscle car elettrica al mondo, la Dodge Charger Daytona. La vettura ci ha impressionato con la sua scheda tecnica, mancano però alcuni dettagli significativi che potrebbero rappresentare un problema, anzi due...

Sulla stampa specializzata Made in USA sta iniziando a montare una nuova polemica, tutta riguardante il peso della vettura elettrica sportiva appena presentata da Stellantis. Sembra infatti che la Dodge Charger Daytona pesi la bellezza di 2.648 kg, una quota monstre che effettivamente sospettavamo dopo aver letto della sua mega batteria da 100 kWh e dei suoi due motori. In ogni caso non pensavamo potessimo arrivare a tanto, per fare una sorta di confronto la nuova muscle car elettrica pesa più di una BMW X7 con motore a 6 cilindri, un SUV Full Size che arriva a pesare (a vuoto) 2.565 kg. È accettabile che una vettura sportiva pesi più di un enorme SUV con motore termico? D’accordo le prestazioni ma la situazione sta probabilmente sfuggendo di mano...

Il peso della nuova Dodge Charger Daytona non sarebbe l’unico problema della muscle car: la lunghezza dell’auto è di oltre 5 metri, ovvero 5.247 mm, quasi quanto la berlina luxury BMW Serie 7, che offre un passo di 3,21 metri e arriva a 5,39 metri totali. Parliamo però di una vettura che è un vero e proprio salotto su ruote, mentre la Dodge Charger Daytona è di fatto una “due porte”. Sono proprio questi i motivi che stanno frenando Ferrari, Lamborghini & Co. dal creare supercar 100% elettriche...