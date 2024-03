Dodge Charger elettrica, un leak anticipa la rivoluzione dell'icona americana

Un recente leak avrebbe svelato l'aspetto della prossima Dodge Challenger elettrica. Gli occhi sono puntati su questo veicolo (soprattutto negli Stati Uniti) poiché rappresenta un'evoluzione importante della storica muscle car americana.

Vi avevamo parlato dell'addio (parziale) di questo veicolo per come lo conosciamo con la costruzione dell'ultimo modello della Challenger alimentato dal suo storico e iconico motore V8. Lo stabilimento di Brampton chiuderà per due anni per adeguarsi alla realizzazione della Challenger elettrica. Nel, tanto chiacchierato, leak emerge la nuova incarnazione elettrica della Dodge Charger, prima della sua presentazione ufficiale da parte del marchio Ram. Questa supercar si mostra in tutto il suo splendore sia esteticamente che funzionalmente.

Il leak ha svelato in anteprima il design della vettura, offrendo uno sguardo privilegiato prima del debutto ufficiale. Si nota immediatamente che gli stilisti della Dodge hanno optato per un design che segue la linea lussuosa già adottata dalla Challenger. Questa vettura sportiva a due porte si è trasformata in una berlina di alto livello, mantenendo comunque l'iconico lungo cofano motore, sebbene ora sia alimentata da un frunk elettrico invece del tradizionale motore V8 HEMI. Esteticamente, i fari ora occupano l'intera larghezza della parte anteriore, integrati in un unico pezzo con un sottile e lungo cordone luminoso continuo. La griglia anteriore si presenta in una forma trapezoidale semplificata, mentre sul retro le luci si estendono anch'esse in un unico pezzo, rinunciando, ovviamente, agli scarichi posteriori.

L'innovazione si estenderebbe anche all'interno dell'abitacolo, dove si possono apprezzare due schermi digitali: uno per la strumentazione, che mostra informazioni come la potenza e l'autonomia della batteria, e un ampio touchscreen integrato nella consolle centrale. I sedili anteriori e il volante rivestiti in Alcantara sono solo alcuni dei dettagli che conferiscono alla nuova Charger un'eleganza sportiva e moderna.

Vi abbiamo parlato anche dell'ultima edizione speciale della Dodge Challenger con motore a combustione, una bestia capace di superare anche la storica versione Demon. Si tratta di una sorta di "versione finale" della Challenger, basata sulla Hellcat e alimentata a etanolo, con una potenza di 800 cavalli e con il suo immancabile motore V8 da 6,2 litri.