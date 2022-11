Dodge Charger Daytona SRT Stryker Red, la prima muscle car elettrica debutta al SEMA Show

Con la presentazione della Charger Daytona SRT Concept, Dodge ci ha dato un primo assaggio di quello che sarà il mondo delle muscle car elettriche, ma in occasione del SEMA Show di Las Vegas ha svelato una Charger Daytona SRT aggiornata, rilasciando nuovi dettagli sulle sue motorizzazioni ad emissione zero.

L’auto esposta al salone si presenta con un look leggermente differente dal modello presentato a metà agosto, a partire dalla bellissima vernice a triplo strato Stryker Red, a contrasto con il tetto nero e gli inediti cerchi in carbonio da 18 pollici avvolti in pneumatici da drag dalla generosa larghezza di 305 mm.

E finalmente apprendiamo anche i vari tagli di potenza della vettura, che offrirà un totale di nove opzioni tra cui scegliere, sei con architettura di ricarica a 400 volt e tre con architettura a 800 volt. Le prime sei di dividono in due allestimenti, ovvero 340 e 440, numeri che indicano le rispettive potenze espresse in kW, e per ognuno di essi esistono due tipologie di “upgrade” della potenza, denominato DC Stage 1 e DC Stage 2. La 340 base può salire dunque a 370 o 400 kW, mentre la 440 può arrivare a 470 o 500 kW.

I modelli a 800 volt sono riservati all’allestimento SRT Banshee, che adotta la stessa scalabilità dei modelli inferiori, con potenze che andranno oltre gli 800 CV, andando a superare anche la Charger Hellcat, la variante a motore termico al momento più potente in gamma.

La particolarità di questi diversi upgrade di potenza risiede nel fatto di essere sbloccabili tramite aggiornamenti OTA, grazie ad una “Crystal Key” sviluppata dal brand che una volta inserita nel cruscotto sbloccherà il potenziale inespresso dalle vettura. Nel frattempo, in questi giorni di fiera, Dodge sta svolgendo alcuni sondaggi riguardanti lo strano sound generato dalla vettura, per migliorarlo ascoltando i pareri del pubblico.