Dodge Charger 2025, pubblicate le prime immagini: sarà solo elettrica?

La prossima generazione della Dodge Charger ha fatto il suo debutto ufficiale attraverso delle foto rilasciate sui canali social del marchio. Presentato come modello di preproduzione del 2025, questo iconico veicolo si distingue per il suo design dirompente rispetto al passato.

Questa immagine ritrae la Charger in un elegante grigio, rivelando dettagli laterali e pneumatici a larghezza sfalsata. Oltre a essere un'auto elettrica (questo va ricordato), notizie online suggeriscono la possibilità di un'opzione a motore a gas, come il potente Hurricane twin-turbo da 3,0 litri a sei cilindri in linea (ecco invece la Dodge Viper più assurda mai realizzata, sarà messe in vendita molto presto).

Certo, la porta di ricarica presente a lato non lascia spazio a molti dubbi, sarà elettrica di base, e su questo dovremo farcene una ragione La Charger del 2025 sembra incarnare l'eredità della muscle car con un tocco moderno anche se snaturato.

Chissà come andranno le vendite, probabilmente la forza del marchio sarà d'aiuto, oppure probabilmente questo rappresenterà un punto di svolta epocale per il brand. A tutti gli amanti delle auto termiche ricordiamo che l'era Charger non è ancora finita: Dodge ha ancora in serbo una versione stupende della Charger con motore da 3 litri e ben 6 cilidri.