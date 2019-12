La Dodge Challenger SRT Demon del capo del design di FCA è in vendita

Il capo del dipartimento design di FCA vende la sua personalissima Dodge Demon. Il contachilometri non mostra segni preoccupanti, e il prezzo è decisamente interessante. Certo, non economico: stiamo pur sempre parlando di un'auto decisamente notevole.

Il primo dato da considerare è che stiamo parlando di una Dodge Challenger SRT Demon, un veicolo prodotto in solamente 3.300 unità e indubbiamente molto apprezzato e ricercato dai collezionisti. Ergo, non solo un mezzo che ha un suo valore, ma anche un mezzo che molto difficilmente vedrà la sua quotazione scendere.

Il secondo elemento d'interesse è che questa è la N.4, la quarta Dodge Challenger SRT Demon ad aver lasciato gli stabilimenti della Dodge su 3.300 unità che sono state prodotte. Ralph Gilles, N.1 del design di FCA, ha spiegato che intende vendere l'auto per fare posto ad un progetto "altrettanto demoniaco".

Il veicolo ha la verniciatura in tinta Octane Red ed è decisamente l'ideale per chi cerca forti emozioni alla guida: sotto il cofano troviamo un V8 da 6.2L in grado di erogare 840 CV.

Il prezzo? L'auto è in vendita a 139.995$. Contando che si è fatta solamente 1.032 miglia (1.660km) non è affatto male.

Per chi stesse cercando una Dodge Challeger altrettanto speciale, l'azienda ha appena annunciato la Challenger 50th anniversary, una edizione con un sacco di chicche davvero notevoli.