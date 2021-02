Dodge Challenger prova a superare una Tesla e provoca un incidente violentissimo

Sulle nostre pagine abbiamo oramai riportato incidenti di ogni tipo, ma gli episodi che più ci preoccupano riguardano quelli assolutamente evitabili. Il video in alto porta alla nostra attenzione una dinamica da scongiurare a ogni costo, in quanto pericolosa sia per l'incolumità dell'attore principale sia per quella degli altri utenti della strada.

In giro per gli Stati Uniti ci è parso di capire ci siano tantissime persone alle quali non va giù l'avvento delle auto elettriche, e le ragioni che portano loro a detestarle possono essere le più disparate. Tutto questo può anche essere legittimo, a patto di non tramutare l'antipatia in odio e violenza ingiustificata.

La clip caricata su YouTube dal canale Wham Baam Teslacam ci ha lasciati alquanto perplessi, e il motivo è presto detto. Inizialmente possiamo notare una Tesla Model Y intenta a superare varie autovetture, mentre al suo seguito si palesa una Dodge Challenger di colore nero intenzionata non soltanto a tenere il passo, ma persino a superare il crossover elettrico di Elon Musk.

Allo stato attuale dei fatti non sappiamo cosa sia passato nella mente del conducente della Challenger. Nei commenti YouTube alcuni hanno indicato una difesa dell'ego personale, altri un voler dimostrare che le auto tradizionali siano ancora più veloci, ma in ogni caso ribadiamo l'enorme esagerazione di quanto segue. Improvvisamente assistiamo ad una chiara accelerazione da parte della Dodge, ad una sterzata verso destra utile ad aggirare un'auto in transito sulla corsia centrale e infine una totale perdita di ogni tipo di controllo.

L'uomo a bordo della Challenger deve essersi accordo dello sbaglio commesso, ma era troppo tardi. Al cinquantesimo secondo la muscle car inchioda nel tentativo di evitare un violento tamponamento ad alta velocità riuscendo a malapena a ridurla. Il risultato è un grave incidente, la cui forza solleva di almeno mezzo metro il muso della Challenger e spinge l'incolpevole berlina tamponata contro le barriere di cemento.

Stando a quanto riportato all'interno delle informazioni mostrate a video, il conducente della Tesla è rimasto ignaro dell'incidente fino a quando, una volta tornato a casa, ha dato un'occhiata alle riprese delle telecamere posteriori.



Per chiudere restando in tema di assurdi accadimenti stradali, ecco a voi un criminale intento a sparare ad un'auto in corsa attraverso il finestrino della propria macchina. In ultimo, giusto per non farci mancare nulla, vi indichiamo una particolare compilation: la top 10 dei peggiori incidenti stradali registrati dalle telecamere di una tesla