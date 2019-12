Un Dodge Challenger potenziato sfida una Tesla Model 3 e una X: il video

DragTimes è tornato a colpire, portando su YouTube una nuova sfida tutta da vedere: protagoniste questa volta troviamo una Tesla Model 3 e una X opposte a un muscoloso Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320.

Ovviamente, com’è facile intuire, sia la Model 3 che la X sono nella loro variante Performance, la più veloce e scattante delle rispettive line-up. Il Challenger 1320 invece è una muscolosa vettura omologata per circolare in strada potenziata però con uno Scat Pack, pensato appositamente per le drag race. Nello specifico il Dodge monta un motore 392 HEMI V8 da 485 CV e 644 Nm di coppia, abbinato al leggendario cambio automatico a 8 rapporti TorqueFlite, le Tesla dunque potrebbero aver trovato un concorrente “tradizionale” tremendamente valido e arrabbiato.

Sulla carta, la Model 3 Performance ha 473 CV di potenza “combo” generata da due motori elettrici, dunque più o meno a livello di potenza siamo alla pari, ma come sarà andata la drag race vera e propria sul quarto di miglio (i nostri 400 metri)? Ebbene è stata una sfida davvero molto appassionante, con le due vetture arrivate al traguardo praticamente insieme (anche se il Challenger l’ha spuntata due volte per un soffio). Niente da fare invece nella sfida con la Tesla Model X, che si è dimostrata decisamente più veloce…