Dodge Challenger distrugge una Tesla Model 3 ferma nel traffico: l'errore è clamoroso

Le telecamere esterne di una Tesla Model 3 hanno catturato il momento nel quale un esemplare della berlina elettrica californiana è stato letteralmente travolto da una Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye.

I video dell'incidente, condivisi su Twitter dall'utente @greentheonly, portano alla luce un comportamento del tutto spericolato avvenuto pochi giorni fa in un posto non meglio precisato degli Stati Uniti.

Come avrete notato, lo schianto non è stato affatto dolce, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Una delle telecamere posteriori della Model 3 ha fornito l'inquadratura migliore, utile ad evidenziare il fatto che, nonostante la EV fosse ferma nel traffico, la Dodge in rosso scuro non abbia affatto provato a rallentare, bensì il suo conducente ha approntato una manovra assolutamente pericolosa nel tentativo di sgusciare tra due vetture.

Il risultato è palese, e il proprietario della Challenger ha urtato la parte destra del paraurti della Model 3 causando seri danni ad ambedue le macchine. Nel caso in cui provaste a fermare l'immagine in momenti ben precisi, vi accorgereste della deformazione massiccia inerente il muso della muscle car, ma allo stesso tempo non è facile intuire la situazione per quanto concerne la Tesla.

L'inquadratura frontale non aiuta affatto in tal senso, ma chiarisce con precisione il fatto che né il conducente della EV, né il sistema di guida autonoma integrato abbiano scartato verso destra causando di fatto lo schianto. E' innegabile che la persona a bordo della Challenger SRT Hellcat avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla strada davanti a sé, ma per fortuna è riuscito all'ultimo istante a spostarsi di qualche centimetro alla sua destra per evitare un impatto ben più violento.

A proposito di incidenti ad alta velocità, guarda caso poche settimane or sono un'altra Dodge si è schiantata malamente mentre una Tesla registrava la scena: ecco quanto accaduto. In ultimo, per chiudere rimandandovi ad un potentissimo bolide il quale risentirebbe molto meno di scontri del genere, non possiamo non citare la pazzesca creazione digitale di un brillante designer: ecco una Bugatti Chiron immaginata come un estremo fuoristrada da 1.600 cavalli.