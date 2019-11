Documento Unico di Circolazione: dal 1 Dicembre aumentano i costi

Dal 1 Dicembre aumenteranno i costi per l'emissione del Documento Unico di Circolazione. Secondo quanto riferito, con la procedura di PagoPa che sarà obbligatoria per tutti gli studi di consulenza, si registrerà un incremento del prezzo di circa 10 Euro a pratica.

A lanciare l'allarme Paolo Colangelo, presidente della Confarca, in occasione della riunione tenuta a Catania.

Colangelo ha affermato che è "davvero assurdo visto che l'introduzione del Documento Unico di Circolazione non avrebbe dovuto avere alcun costo aggiuntivo per il cittadino" ed ha anche sottolineato che "l'introduzione del PagoPA nelle procedure non ci vede affatto d'accordo". Il presidente, nel discorso ha anche chiesto un "intervento affinchè non ci sia un aggravio di costi che arrecherà di sicuro un danno alla categoria".

Nel frattempo però, dal prossimo mese coloro che si recheranno negli uffici per richiedere il documento saranno costretti a pagare dieci Euro in più rispetto ad oggi. Una brutta stangata che sicuramente non troverà d'accordo gli automobilisti.

