Una DMC DeLorean trovata in un negozio dell'usato in Europa: ecco quanto costa

A voler ben cercare, fra negozi di periferia, casolari abbandonati e garage, di auto da collezione se ne troverebbero a bizzeffe. Le storie che vi raccontiamo solitamente non sono del resto poche e quella di oggi riguarda una splendida DMC DeLorean ritrovata in Estonia.

La vettura è stata scoperta da Geenius, in un negozio chiamato Insect che si trova a Kuressaare, Saaremaa, una delle più grandi isole dell’Estonia. La DeLorean in questione è in vendita ma è tenuta in disparte dal resto della merce, quasi come fosse esposta in un museo.



Le condizioni non sono proprio perfette, si nota qualche segno del tempo qua e là, in ogni caso il suo cartellino dice 55.000 euro per portarsela a casa. Nonostante l’aura leggendaria costruita attorno a questi veicoli, resi famosi dall’iconica trilogia del futuro di Robert Zemeckis, non è difficile oggi ritrovare un modello in buone condizioni. I prezzi variano solitamente da 17.000 euro a 80.000, con la stessa DMC che ne rivende alcune rimesse a nuovo sul suo sito ufficiale.



Certo la maggior parte di queste vetture si trova in Nord America, quella che vedete in foto invece è già in Europa, potete andare a prenderla quando volete - pandemia permettendo, ovviamente. Potrebbe non essere una cattiva idea. Sempre DMC, o ciò che ne resta, più volte ha palesato l’idea di voler riprendere il modello e lanciarlo sul mercato attuale, chissà se la vedremo mai tornare ad antico splendore...