DL Clima, per la rottamazione delle auto il bonus scende a 1.500 Euro?

Sono giornate importanti nella lotta ai cambiamenti climatici. Quest'oggi, mentre è in atto lo sciopero mondiale organizzato da Greta Thunberg, in Italia si parla del "Decreto Clima" che il governo dovrebbe varare a breve e di cui sarebbe in possesso Radiocor. Sono in arrivo importanti novità anche per la rottamazione delle auto.

Secondo quanto raccontato da Il Messaggero, il bonus mobilità sarebbe sceso a 1.500 Euro. La misura è scattata dal 2019 e riguarda coloro che intendono rottamare la propria automobile vecchia per dotarsi di un abbonamento ai mezzi pubblici.

Il testo del decreto sarebbe ancora al vaglio dei Ministeri, soprattutto quelli dell'Economia e delle Infrastrutture, ma ieri il titolare dell'Ambiente, Sergio Costa, aveva affermato che "il fondo buono mobilità" sarà dotato di 100 milioni di Euro per gli anni 2020 e 2021. Destinatari del sostegno saranno "i residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 4".

L'utilizzo sarebbe possibile entro tre anni dalla ricezione dello stesso bonus, che non rientra nella dichiarazione ISEE, "per l'acquisto, anche a favore di un convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e di altri servizi nonchè per l'abbonamento a sharing mobility con veicoli elettrici o a emissioni ridotte".