Dl aiuti bis, ufficiale la proroga dello sconto benzina: accise tagliate di 25 centesimi

Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità della proroga dello sconto benzina sulle accise, che fino al 20 Settembre saranno tagliate per contenere il caro carburante che è esploso dopo il via alla guerra in Ucraina.

Nel corso della conferenza stampa tenuta dopo il consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto aiuti bis, il Ministro dell’Economia Daniele Franco ha spiegato che “con un decreto ministeriale di 700 mln è prorogato al 20 settembre l’abbattimento di 25 centesimi delle accise su benzina e su gasolio”.

La misura era molto attesa dagli automobilisti in quanto il precedente taglio delle accise sarebbe scaduto il 21 Agosto 2022, in pieno periodo di vacanze in cui milioni di italiani si sarebbero messi in viaggio per raggiungere o tornare dalle località di villeggiatura.

Questa notizia tra l’altro arriva in un periodo in cui il prezzo di benzina e diesel è in calo in Italia, come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine nelle scorse ore. A favorirlo anche l’aumento della produzione del greggio da parte dell’Opec+, che qualche giorno fa ha annunciato un incremento di 100mila barili, un numero inferiore rispetto alle richieste arrivate dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che aveva chiesto uno sforzo maggiore.