DKV Mobility amplia la sua rete con 110 stazioni di ricarica in Italia

Chi sceglie un'auto elettrica oggi può sicuramente contare su una rete di ricarica più aggiornata e capillare rispetto a qualche anno fa - come abbiamo raccontato nel nostro articolo La nostra vacanza elettrica da 4.500 km. Ora DKV Mobility conferma il trend in ascesa con ulteriori 110 stazioni di ricarica disponibili nella sua rete.

Come più volte abbiamo sottolineato nel nostro articolo dei 4.500 km, è il sud a essere davvero nei guai per via delle poche colonnine a disposizione - e spessissimo molto lente. Il nord nel mentre continua a offrire sempre più punti di ricarica agli utenti elettrici, ora anche con ulteriori 110 stazioni gestite da EnerMia disponibili nella rete DKV Mobility. EnerMia e GreenFlux infatti, la controllata di DKV Mobility, hanno di recente firmato un accordo di cooperazione al fine di portare più punti di ricarica nel nostro Paese.

"Siamo molto orgogliosi del progressivo ampliamento della nostra rete di ricarica", afferma Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services di DKV Mobility. “Ringraziamo EnerMia per la sua collaborazione, che porterà a un aumento significativo dei servizi di mobilità elettrica a disposizione dei nostri clienti nel Nord Italia”.

Marco Berardelli, Managing Director DKV Mobility, aggiunge: “EnerMia è un partner ideale, in quanto start-up innovativa per i servizi e i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici. L'elettrico sarà infatti sempre più al centro delle strategie di sostenibilità di DKV Mobility che, grazie a questa ulteriore collaborazione, conta adesso una rete di circa 310.000 punti di ricarica in tutta Europa. Guardiamo al futuro con tecnologie che renderanno la vita di tutti i giorni più semplice, economica e pulita”.