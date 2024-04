Dj Khaled ha comprato una Ferrari F1 per i suoi figli: ma quale modello è?

Immaginate che vostro padre vi regali una monoposto di Formula 1, una vera monoposto di formula 1 e non le repliche che di solito si regalano ai bambini in formato mini. Questo è ciò che ha fatto il famoso produttore Dj Khaled. Il tutto è stato pubblicato sui suoi canali social.

Si tratta di una Ferrari F1, un regalo davvero speciale che probabilmente tutti noi avremmo voluto da bambini. Khaled e sua moglie Nicole Tuck hanno due figli, Asahd, di 7 anni, e Aalam, di 4. In occasione della sorpresa del padre, possiamo vedere chiaramente i ragazzi indossare una maglietta della scuderia Ferrari. La monoposto riporta il numero 16, ovvero quello dell'attuale pilota monegasco Charles Leclerc (sapete che c'è un elenco di "bannati" che non possono acquistare una Ferrari? Uno di questi è Justin Bieber).

"Nella mia famiglia, i miei figli hanno ricevuto la loro auto da corsa Ferrari, una vera monoposto Ferrari F1", ha dichiarato Khaled nel video. La monoposto sembra essere sorprendentemente autentica e originale, ma non sembra essere l'attuale Ferrari SF-24 impegnata quest'anno nel mondiale, bensì un modello più datato. Lo si può notare dalla dimensione delle ruote da 13 pollici, dalla clip anteriore e altri dettagli di design simili alla Ferrari SF71H, utilizzata nella stagione F1 2018. In quella stagione, i piloti del team Ferrari erano Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, mentre Charles Leclerc è entrato a far parte del team solo nel 2019.

Ovviamente, per quanto alcune parti potrebbero essere originali e presi dalla vera monoposto di 7 anni fa, non si tratta di una vettura funzionante (ovviamente). Tuttavia, per quanto, nelle condizioni attuali questa monoposto sia più un giocattolo, il dono è sicuramente molto prezioso nonché personalizzato per l'occasione. Anche se priva di motore e pur essendo (almeno in parte) una replica, si tratta di un prodotto di alta qualità, probabilmente molto costoso e difficile da ottenere. La decisione di Khaled di aggiungere un'auto del genere alla sua collezione non sorprende, considerando che egli, oltre che essere un grande appassionato di auto sportive e di Formula 1, possiede una vasta collezione di automobili.

