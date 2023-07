Quali sono le auto che consumano di più? Dalla Veyron alla Viper: fino a 43 l/100 km

Sul mercato attuale esistono alcune auto che hanno dei consumi molto ridotti per quanto riguarda benzina e diesel, ma nel contempo non mancano le vetture “divoratrici” di carburante. Si tratta in particolare di auto tutto sommate non proprio recenti e con dei motori “monstre”.

Ovviamente chi le possiede deve mettere in preventivo una spesa esagerata per fare il pieno, a meno che non si decida di acquistarle e lasciarle in garage. Partiamo da una supercar che fece strabuzzare gli occhi ai più negli anni '90, leggasi la mitica Dodge Viper, che con il suo propulsore più potente, il V10 8,4 litri da 649 cavalli, riusciva a consumare ben 21,1 litri ogni 100 chilometri.

Rimaniamo in casa stelle e strisce e parliamo della Dodge Challenger, una delle muscle car americane più vendute e apprezzate di sempre. Con il suo motore V8 da 7 litri, il consumo è di 23,5 litri ogni 100 chilometri.

Fa peggio però la Bugatti Veyron, auto posseduta anche da Sylverster Stallone nel suo garage incredibile, che consuma fino a 24,1 litri di carburante ogni 100 km: un consumo facilmente intuibile tenendo conto che sotto al cofano troviamo un motore da 8 litri e 1.200 cavalli, che venne archiviato nel 2010, finendo definitivamente in soffitta.

Ma attenzione all'Hummer H1, che consuma 24,5 litri ogni 100 km, mentre per l'Aston Martin Lagonda, vettura prodotta negli anni '70 e '80, il consumo sale a 26,1 litri per 100 chilometri.

Torniamo negli Stati Uniti con la Dodge Charger, 27 litri ogni 100 km a causa del suo V8, ma fa peggio la Rolls Royce Corniche, una vettura dal peso di 3 tonnellate, che a causa della sua mole e della sua potenza, 329 cavalli per un V8 da 7 litri, consuma 28 litri di carburante ogni 100 km.

Finiamo con le due regine dei consumi, a cominciare dalla splendida Lamborghini Countach, che si mormora possa bruciare fino a 33,5 litri di benzina ogni 100 km. Ma lo scettro di auto più consumante del pianeta va alla Chevrolet Camaro, che arriva a fagocitare fino a 43,5 litri ogni 100 chilometri: meglio non prenderla per i viaggi lunghi.