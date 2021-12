La divisione Porsche Classic dà il benvenuto alla Porsche Cayenne con tre livree inedite

La prima generazione della Porsche Cayenne ha fatto il suo debutto nel 2002 ma il suo arrivo fu burrascoso, dato che i puristi del brand non videro di buon occhio l’arrivo di un SUV, seppur sportivo. Inutile sottolineare che il Cayenne è diventato poi il mezzo più venduto del marchio, e per questo è stato accolto nella divisione Classic.

Porsche Classic aiuta i possessori dei modelli più datati del marchio a mantenere i propri veicoli in ottimo stato, e con l’arrivo della prima generazione della Cayenne ha messo a punto due auto test che mettono in mostra le numerose personalizzazioni che possono essere adottate sul SUV di Zuffenhausen.

Tra le varie prelibatezze in fatto di componentistica, spiccano tre livree curate dal centro stile Porsche, che vengono denominate Hunt, Adventure e Rally, ma c’è molto altro tra cui scegliere. A tal proposito, queste sono le parole di Eduard Reichert, responsabile della gestione del prodotto e della qualità presso Porsche Classic: “Questa vettura ha un vero carattere. Abbiamo visto cosa hanno già fatto i proprietari ai loro veicoli, quando si tratta di tende da tetto, luci extra e pneumatici per tutti i terreni, ad esempio. Offriremo ai clienti la possibilità di equipaggiare le loro auto in un modo davvero unico. Individuale e sportivo”.

Siamo abituati a vedere il SUV Porsche girovagare per le città del nostro paese (senza dimenticare che il nuovo Porsche Cayenne Coupé è il SUV più veloce sul Nurburgring), ma in giro per il mondo c’è chi vive il Cayenne come un vero e proprio fuoristrada, e c’è chi, come Harrison Schoen, ha fatto del Porsche Cayenne S la propria casa.

Il catalogo di accessori non è ancora ultimato e Porsche Classic sta svolgendo gli ultimi test prima di metterli sul mercato. In ogni caso il brand afferma che saranno disponibili in breve tempo, ed oltre a quanto citato poche righe sopra, i clienti troveranno anche para spruzzi in stile rallystico, tappetini, vassoi per il bagagliaio, ruote dedicate all’off-road, supporti da tetto e molto altro.

Il primo Cayenne è stato venduto fino al 2010, e negli 8 anni di presenza sul mercato ha venduto 275,000 unità, molte delle quali sono ancora in circolazione e pronte ad accogliere i nuovi accessori Porsche Classic.