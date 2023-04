Diversi Stati bloccano gli incentivi sull'elettrico: troppe richieste negli USA

Storicamente gli Stati Uniti sono legati ai grandi motori diesel, ai pick-up e alle muscle car sportive (l'americana Ford Mustang è la sportiva più venduta nel mondo), le cose però stanno cambiando a grande velocità e sempre più utenti si stanno spostando sull'elettrico - tanto che diversi Stati hanno dovuto fermare gli incentivi.

Mentre l'intera industria dei motori fa registrare vendite in calo, i veicoli elettrici a loro modo volano... stando ai dati di Cox Automotive relativi al 2022, il mercato auto americano è crollato dell'8% rispetto al 2021, le vendite EV invece sono aumentate del 65%, superando per la prima volta nella loro storia un volume totale di 800.000 unità. Il trend non accenna a fermarsi, anzi, i dati preliminari del Q1 2023 parlando di oltre 250.000 EV venduti con un market share di oltre il 7% in tutti gli Stati Uniti. Ovviamente sono diversi i motivi legati a questa crescita: innanzitutto c'è più offerta, produttori come Tesla hanno normalizzato la produzione dopo anni difficili legati al COVID, inoltre ci sono sempre più modelli a disposizione e sono molti gli Stati che offrono negli US incentivi per il passaggio all'elettrico.

L'attuale Tax Credit concede uno sconto di 7.500 dollari sul nuovo, 4.000 dollari sull'usato, alcuni Stati però hanno iniziato a fermarli. In New Jersey il programma Charge Up New Jersey è stato messo in pausa e non accetta più domande dallo scorso 17 aprile 2023, del resto la quota a disposizione non è infinita: i 35 milioni di dollari stanziati dovrebbero bastare solo per 10.000 vetture durante l'attuale anno fiscale. Da quando è stato lanciato, tre anni fa, il fondo ha sostenuto l'acquisto o il leasing di oltre 25.000 auto elettriche grazie a 90 milioni di dollari. Anche l'Oregon ha dovuto mettere in pausa gli incentivi a causa dell'alta domanda: Rachel Sakata dell'Department of Environmental Quality ha dichiarato: "Siamo stati vittima del nostro stesso successo: abbiamo terminato i soldi a disposizione". Negli US dunque sta accadendo l'esatto contrario rispetto all'Italia, dove gli incentivi che finiscono prima riguardano le auto tradizionali, mentre i fondi per l'elettrico vengono erosi con estrema lentezza. Chiaramente i due Paesi non sono paragonabili ma è un confronto che fa riflettere...