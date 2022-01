Diverse auto di Fast & Furious finiranno all'asta per beneficienza

Quella di Fast & Furious è senza alcun dubbio una delle saghe cinematografiche più amate e longeve di Hollywood, arrivata ad avere oggi 9 film più un decimo in cantiere. In vent'anni di storia sono state molte le auto portate su grande schermo e alcune di queste stanno per essere messe all'asta.

Capita spesso di sentire di auto di Fast & Furious messe all'asta, proprio lo scorso mese di novembre 2021 vi abbiamo raccontato di una Mitsubishi Eclipse del 1995 guidata da Paul Walker e messa in vendita dopo l'apparizione nel primissimo film della saga. A inizio 2021, aspettando l'uscita del nono film, abbiamo anche contato quante auto sono state distrutte nel corso della saga di Fast & Furious, fra quelle rimaste integre invece troviamo una Chevrolet Fleetline del 1956 guidata da Dom a Cuba, una Ford Fairlane del 1956 apparsa nella scena d'apertura di Fast & Furious 8, una Buick Regal Grand National del 1987 guidata da Vin Diesel nel primo film della saga, prossime a essere battute a un'asta Barrett-Jackson.

Decine di auto, non solo di Fast & Furious, verranno battute per beneficienza, pensiamo a una AMC Pacer del 1976 utilizzata per il film Wayne's World, una Firebird Trans Am SE del 1977 guidata da Burt Reynolds, una Bentley Continental GT del 2007 donata da Bret Michaels - con parte dei proventi che andranno alla sua Life Rocks Foundation.