Dite addio ad Android Auto su smartphone: ecco il nuovo Google Maps

Se seguite con attenzione le nostre pagine già lo sapete: Android Auto è una sorta di cantiere aperto, in continua evoluzione. Oggi vi parliamo di una piccola grande svolta: scompare l'applicazione di Android Auto per smartphone e subentra Google Assistant.

L'assistente vocale di Google esiste ormai da diversi anni, si trova su tutti i nostri telefoni Android, su molti smartwatch e addirittura su alcuni modelli di cuffie bluetooth, per non parlare di tutti i dispositivi "Google Home", che fanno dell'assistenza vocale il loro centro nevralgico. Ebbene da poche ore Google Assistant avrà anche un'altra, importante mansione: assisterci in fase di guida.

Probabilmente la scelta della grande G farà storcere il naso a qualcuno ma vediamo come funziona il tutto: l'app di Android Auto scompare in modo pressoché definitivo, le nuove funzioni andranno a confluire all'interno di Google Maps, altro applicativo che non può assolutamente mancare sui nostri dispositivi. Qui, cercando fra le impostazioni relative al navigatore, potrete selezionare l'Assistente Google.

Se ancora non vedete l'opzione, significa che la vostra app non è stata aggiornata. L'update infatti è in fase di rollout e i primi a ricevere la funzione sono stati gli utenti americani, pian piano, con il passare delle ore, arriverà anche da noi. Non si tratta di un aggiornamento vero e proprio di Google Maps da fare via Play Store ma di un cambiamento lato server, dunque manualmente possiamo fare ben poco, bisogna soltanto aspettare, Nel frattempo XDA ha già pubblicato gli screenshot dei nuovi pannelli - che trovate in basso.