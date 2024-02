Distrutto un robotaxi autonomo Waymo: scene di guerriglia urbana a San Francisco

I taxi a Guida Autonoma senza conducente sono ormai una realtà in diverse città d’America, a molti però questo corso non piace e un veicolo Waymo è addirittura stato distrutto a San Francisco.

La Guida Autonoma Completa, di alto livello, è una di quelle grandi tecnologie volte alla risoluzione di problematiche per coloro che, per svariati motivi, non possono guidare un’auto - ma non solo. I veicoli autonomi sono pensati per portare nella vita quotidiana grandissime comodità, ma soprattutto per la possibilità di eliminare l’errore umano alla guida. Le chance di non vedere più l’uomo alla guida, però, sono ancora abbastanza remote: diverse aziende stanno lavorando alle auto senza conducente, ma i progressi che sono stati fatti fino ad ora non risultano sufficienti.

Alcune società, tra cui Waymo e Cruise (fermato il servizio Cruise per troppi incidenti), si sono adoperate per lo sviluppo di taxi senza conducente in città selezionate, anche se con qualche “incidente di percorso”. Nonostante la fiducia nei propri veicoli da parte delle aziende, alcuni robotaxi si sono resi protagonisti di spiacevoli incidenti, talvolta dalla dinamica poco chiara. Anche se i sinistri stradali provocati da queste vetture non risultano essere di grande entità, il malcontento nelle città in cui i servizi operano ha iniziato a espandersi, soprattutto a causa di blocchi stradali, ostruzione dei veicoli di soccorso e di polizia.

Questa disapprovazione ha portato alla nascita di movimenti di attivisti che cercano di fermare l’ulteriore espansione di questo fenomeno, ad esempio con l’attività di “coning” per disabilitare i robotaxi. Purtroppo l’attivismo si è ora tradotto in vandalismo: un veicolo Waymo è stato vandalizzato durante le celebrazioni del capodanno lunare a San Francisco e ci sono stati tentativi di distruggere un veicolo Cruise con un martello.

La povera Jaguar I-Pace di Waymo è stata bloccata e vandalizzata: dapprima è stato rotto il parabrezza, successivamente attorno e sotto alla vettura sono stati accesi dei fuochi d’artificio che hanno mandato in fiamme il veicolo. Ovviamente in quel momento non c’erano passeggeri sull’auto senza conducente, parliamo in ogni caso di scene che non ci aspetterebbe di vedere a San Francisco... La lotta tra robotaxi Guida Autonoma e oppositori non era mai diventata così violenta, speriamo che l’escalation venga in qualche modo frenata.