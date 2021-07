Qualcuno ha distrutto una Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano: una catastrofe

In genere non è una cosa piacevole fare incidente e distruggere la propria autovettura, ma una cosa è danneggiare un'auto comune, e tutt'altro paio di maniche è distruggere una supercar (o hypercar) ibrida dal valore superiore ai 500.000 euro.

Siamo stati particolarmente specifici con segmento e prezzo perché non molte ore fa il proprietario di una meravigliosa Ferrari SF90 Stradale con pacchetto Assetto Fiorano ha avuto un grave incidente nei pressi di Ventimiglia e non lontano dal confine con la Francia.

Per fortuna non pare siano stati riportati gravi ferimenti e nessun altro utente della strada è stato coinvolto nello schianto, ma il bolide di Maranello ha passato un brutto quarto d'ora. L'auto ha incontrato con grande violenza le barriere di cemento, le quali hanno provocato i danni visibili dalle immagini in fondo alla pagina, con tanto di liquido sparso sulla strada e frammenti dispersi sull'asfalto.

Il danneggiamento è purtroppo evidente, e si estende a tutta l'area anteriore sinistra, al parabrezza, allo specchietto retrovisore destro alla ruota e all'intero asse posteriore sinistro. Un paio di cerchi sono totalmente da buttare, e sicuramente da sostituire sono le sospensioni delle ruote sul lato sinistro. Tutta l'area intorno ai passaruota è praticamente irriconoscibile, e non si sono salvate neanche le unità atte all'illuminazione.

In calce potete trovare anche un video risalente allo scorso febbraio, dove una Ferrari SF90 Stradale con Assetto Fiorano veniva mostrata in ogni suo dettaglio. Al momento non sappiamo se si tratti dello stesso esemplare distrutto nelle scorse ore, ma in ogni caso dispiace sempre tantissimo quando una vettura del genere subisce questo tipo di catastrofe.

Per chiudere rimandandovi a notizie meno tristi vogliamo evidenziare un altro esemplare di SF90 Stradale Assetto Fiorano mentre distrugge il record di Indianapolis: il video trasmette una prestazione eccezionale. A quanto pare nel nuovo modello del Cavallino Rampante è stato convogliamo un lavoro di progettazione e costruzione clamoroso, che l'ha portato a battere persino la Porsche 918 Spyder.