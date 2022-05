Distrutta una Lucid Air Dream Edition da 170.000 euro: ne esistono solo 520

Le immagini che trovate in questa pagina sono per stomaci forti: ritraggono infatti una meravigliosa Lucid Air Dream Edition, una berlina elettrica luxury da 170.000 euro, incidentata e semi distrutta.

Non è chiaro cosa sia successo alla vettura, i dettagli del sinistro non sono stati pubblicati, di sicuro però la rara berlina ha urtato violentemente la parte destra anteriore, vicino alla portiera del passeggero, riportando danni anche sulla carrozzeria appena sopra la ruota posteriore destra. Per capire l'entità del disastro vi basti sapere che di Lucid Air Dream Edition ne sono state create solo 520.

Anche se la parti meccaniche sembrano intatte, rimettere in sesto questa Air non sarà affatto facile, è un lavoro impossibile anche per un Body Shop di grande esperienza. Bisogna inoltre vedere se Lucid sarà in grado di fornire i pezzi di ricambio necessari, visto che si tratta di un'edizione limitata. Non è l'unica inoltre a esser stata distrutta di recente: lo scorso 27 aprile vi abbiamo raccontato di una Dream Edition andata a fuoco durante un trasporto (una Lucid Air in fiamme). In quel caso della vettura è rimasto solo lo scheletro della piattaforma e le ruote posteriori. Ora che la Lucid Air si appresta ad arrivare in Europa speriamo che le vada meglio nel vecchio continente...