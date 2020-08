Distrutta in un incidente una Tesla Model 3 custom: le spaventose immagini

Appena qualche giorno fa, il 19 agosto, vi abbiamo raccontato di come una Tesla Model 3 customizzata da Unplugged Performance (UP) abbia conquistato un nuovo record a Laguna Seca. La medesima vettura avrebbe tentato lo stesso a Pikes Peak questo weekend ma ha avuto un tremendo incidente.

Alla guida dell'auto il pilota professionista Randy Pobst, che fortunatamente non ha riportato alcuna ferita. È andata decisamente peggio invece alla vettura, distrutta in più parti, per la quale ora i suoi meccanici dovranno tentare un miracolo per rimetterla a posto per domenica. Dell'incidente non abbiamo un vero e proprio filmato, un fotografo (Larry Chen per UP) piazzato lungo il percorso però è riuscito a scattare delle spettacolari immagini della Tesla Model 3 mentre usciva di strada.

La vettura si è schiantata contro un muretto di pietre messo appositamente per non far precipitare i piloti verso il baratro sottostante; dopo un primo impatto, l'auto si è rigirata nella ghiaia per una decina di metri, riportando seri danni. Il frontale è risultato quasi interamente distrutto, la parte che riguarda gli ammortizzatori posteriori è esplosa, la portiera posteriore lato conducente si è danneggiata, ha ceduto persino il motore che gestisce la trazione posteriore e diversi altri disastri.

Proprio in virtù di ciò, per questa unità di Unplugged Performance (UP) potrebbe saltare non solo la sfida di domenica, anche le restanti competizioni del 2020; l'azienda ne ha fortunatamente un'altra simile guidata da Blake Fuller. Pobst invece, dal canto suo, si è rammaricato per non aver rallentato 15-30 km/h in più nel punto dell'incidente, cosa che probabilmente gli avrebbe dato la giusta trazione per rimanere sul tracciato. Fortunatamente però i danni sono stati solo meccanici, vista la natura del tracciato è andata anche bene.