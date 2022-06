Distrutta la Bugatti Veyron di Cristiano Ronaldo: valeva 2 milioni di euro

Fra Cristiano Ronaldo, il celebre fuoriclasse del pallone, e Bugatti c'è sempre stato un rapporto di profondo amore. Il calciatore ne possiede almeno tre, una di queste però sta per uscire dal suo garage per finire in uno sfasciacarrozze: la sua Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse è stata distrutta.

La Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse dal valore di circa 2,1 milioni di euro di Cristiano Ronaldo è stata lanciata contro un muro e non sappiamo esattamente cosa sia rimasto della vettura - a parte il retro, l'unica sezione che sembra rimasta intatta poiché non ha urtato contro nulla. Sembra che a bordo della vettura nel momento dell'incidente non ci fosse CR7 ma un suo collaboratore, che secondo le testimonianze raccolte dalle autorità avrebbe perso del tutto il controllo dell'hypercar.

Una vettura certamente nervosa che va guidata con cognizione di causa: fra le mani si hanno 1.200 CV e 1.500 Nm di coppia. Un motore da 8.0 litri che eroga 882 kW a 6.400 rpm che può accelerare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e raggiungere una velocità massima di 410 km/h (a 417 km/h in autostrada con la Bugatti Chiron).

L'incidente è avvenuto a Bunyola, un comune a Maiorca, in Spagna, e fortunatamente tutti gli occupanti sono usciti illesi. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, il conducente dell'auto avrebbe firmato un accordo amichevole per l'incidente, chissà Cristiano Ronaldo però se sarà stato altrettanto amichevole... Certo al campione non mancano certo i soldi per rimetterla a posto oppure comprarne una nuova, inoltre nel suo garage figurano ancora una Bugatti Chiron e una Bugatti Centodieci in edizione limitata dal valore di oltre 8 milioni di euro - oltre a decine di altre vetture. Per saperne di più: nel garage da sogno di Cristiano Ronaldo.