Distrutta la 500 Riva di Mario Balotelli, la rabbia su Instagram

Mario Balotelli è famoso per avere un carattere forte e particolare, oltre ovviamente a essere un campione sul campo di calcio. Le sue bravate hanno segnato un’epoca, questa volta però parliamo di lui senza che abbia fatto nulla, anzi ha subito un torto davvero vergognoso: dei vandali hanno danneggiato la sua auto.

È successo la notte del 4 dicembre scorso, quando qualcuno ha avuto l’idea di vandalizzare la 500 Riva del campione - di recente passato al Monza dopo l’esperienza al Manchester City. Balotelli ha documentato tutto su Instagram, dove ha postato una storia “muta” in cui mostrava semplicemente l’auto devastata - con un finestrino completamente rotto e uno specchietto distrutto.

mb459, questo il nome di Balotelli su Instagram, non si è però limitato a questo, ha aggiunto una seconda storia sfogando un po’ di rabbia e scrivendo: “Io lo so che tu... TU, chiunque tu sia, verrai a conoscenza di questo messaggio. Io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi non si può.”

Un messaggio intriso di rabbia e nervosismo, rivolto all’autore del gesto. Un gesto davvero ignobile che nessuno dovrebbe subire, speriamo si possa risalire all’autore e che non avvengano più episodi del genere.