Gli distruggono l'auto, ma una Model 3 parcheggiata di fianco ha ripreso tutto: il video

La Modalità Sentinella la conosciamo ormai bene. Il sistema di sorveglianza proprietario di Tesla è stato rilasciato proprio in questo periodo dello scorso anno tramite un update software, e da allora non fa che facilitare la vita ai proprietari delle vetture di Elon Musk e non solo.

Il sistema fa affidamento sulle multiple telecamere esterne presenti sulle elettriche californiane per inquadrare tutto quello che accade attorno ad esse in caso di incidente. E' di grande aiuto quando ci si deve allontanare per lunghi periodi dalla macchina, poiché un malintenzionato è interessato a rubarla o danneggiarla, verrà subito beccato.

E' il caso di un vandalo di Vancouver che, in preda a chissà quale input cerebrale, ha scagliato un grosso blocco di cemento su una Model 3 parcheggiata. Inchiodata pochi giorni fa anche una donna che, in una mise tutt'altro che elegante e con una mazza da baseball come arma, ha deciso che una Model 3 avrebbe dovuto esser punita.

Quello di oggi è però toccato alla polizia di Denver elogiare il sistema di sorveglianza, perché gli è servito a risolvere un caso di fuga dal luogo dell'incidente. CBS Denver riporta infatti che Rose Johnson e la sua famiglia erano fuori a cena nei pressi di Lakewood un paio di settimane fa, e quando sono usciti dal locale per tornare alla macchina l'hanno ritrovata in pessime condizioni.

I danni, che potete vedere dalle foto in fondo alla pagina, ammontavano a circa 2.000 dollari, e l'autore del disastro non si è degnato neanche di lasciare un bigliettino prima di andar via. Per sua grossa fortuna però, Johnson aveva parcheggiato proprio di fianco ad una Tesla Model 3, la quale ha registrato tutto quello che è successo. Il video in alto è proprio l'esito delle riprese.

Immortalata anche la targa del pirata della strada responsabile del disagio, e la polizia locale di Lakewood non ha esitato ad appropriarsi delle riprese e a far rispettare la legge. Infatti l'automobilista è già stato rintracciato e pagherà ogni singolo centesimo, oltre a rispondere davanti alla legge per guida spericolata.