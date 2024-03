Distrugge una Tesla Model 3 solo per far arrabbiare Musk: 'l'exploit' di un artista

Elon Musk sta vivendo senza alcun dubbio un “periodo complicato”. Un’intervista di Don Lemon ha fatto infuriare il CEO di Tesla, ora qualcuno ha distrutto una Tesla Model 3 nuova di zecca solo per indispettire il magnate.

Anche se molti utenti la odiano, per tanti altri la Tesla Model 3 è un assoluto oggetto del desiderio, soprattutto ora che si è aggiornata al 2024 con il Progetto Highland. A chi sogna di possedere, un giorno, una Tesla farà sicuramente male venire a sapere che un artista messicano ha avuto una “brillante” idea per dare visibilità alla propria protesta: ha schiacciato una Model 3 nuova di fabbrica con una effigie di 9 tonnellate.

Parliamo di un enorme masso che raffigura un volto di ispirazione pre-ispanica che è stato sollevato al di sopra della vettura con l’aiuto di una gru. Il masso è stato poi sganciato, lasciando che la forza di gravità si occupasse del resto... Un’opera d’arte contemporanea a cui l’artista Mármol ha ovviamente dato un senso ben preciso, spiegato all’agenzia AFP: “La mia idea era di realizzare un’opera che potesse provocare Elon Musk. Un modo per dire ‘Guarda cosa faccio della tua auto con questa meravigliosa testa, più grandi di te e delle tue tecnologie’”.

Per quanto si possa apprezzare il gesto artistico, decisamente “di rottura” e di critica nei confronti del consumismo e della tecnologia, ci sembra davvero uno spreco vedere un’auto nuova di zecca costata 40.000 dollari (poco più di 36.000 euro al cambio) venire distrutta in questo modo, in un momento storico in cui si fa attenzione a non sprecare nulla in nome dell’ambiente... Mármol ha anche aggiunto: “Non erano soldi miei, il bello dell’arte è anche che puoi permetterti di fare cose grandi come questa”. Per la cronaca sembra che l’artista adori viaggiare in bicicletta e non possieda nessuna auto.

La Model 3 schiacciata dell’enorme testa si trova nel quartiere Roma (reso celebre dall’omonimo film di Alfonso Cuàron) di Città del Messico, presso una struttura chiamata Colima 71. Che il tutto sia avvenuto in Messico forse non è un caso, Elon Musk sta infatti per costruire nel Paese un enorme impianto per la produzione di auto, la Giga Mexico, da dove probabilmente uscirà la Model 2 compatta ed economica. (Foto cover: AFP)

Ambi Pur Profumatore Auto, 2 Deodoranti Auto, Fragranza Risvegli è uno dei più venduti oggi su