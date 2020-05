Distrugge una Porsche Taycan Turbo dopo soli 24 km: le foto

La nuova Porsche Taycan elettrica è di certo una delle BEV più prestanti del mercato, soprattutto nella sua versione Turbo S, la più potente e costosa della gamma. Una vettura nervosa che va sicuramente guidata con responsabilità, cosa che probabilmente è mancata al conducente che negli USA ha distrutto una Taycan Turbo dopo appena 24 chilometri.

La Taycan Turbo non è di certo un'auto per tutti, sia per via del suo prezzo (si parte da 156.000 euro con la possibilità di aggiungere centinaia di optional) che per la disponibilità sul mercato. Porsche ha già gli ordini del 2020 esauriti e le consegne sono iniziate solo da qualche settimana, dunque è raro incontrarne per strada. Se poi quelle poche unità presenti in circolazione vengono malamente distrutte...

Come potete vedere dalle foto qualcuno ha letteralmente perso il controllo dell'auto distruggendo non solo le ruote dell'asse anteriore, anche quelle del posteriore sono parzialmente fuori dalla loro sede. Un vero sacrilegio, ma del resto se non si sa come gestire un bestione elettrico (dunque con altissima coppia istantanea) da 680 CV fare questa "fine" è pressoché scontata. E per fortuna non era una Turbo S da 761 CV, le conseguenze sarebbero potute essere ancor più disastrose.