Distrugge il parabrezza di una Tesla con una mazza, il video della Modalità Sentinella

La Modalità Sentinella delle Tesla ha registrato qualunque cosa, davvero. Da un vandalo in mutande a un furbetto che scollega le EV dalla colonnina, fino al classico pirata della strada aggressivo. La registrazione di oggi non fa eccezione.

Come potete ben vedere dal video in alto una Tesla Model 3 è parcheggiata a bordo strada, nella periferia di Abilene, in Texas. Improvvisamente si avvicina una donna la quale, con fare ben poco elegante e con l'aiuto di una grossa mazza da baseball, comincia a colpire ripetutamente la berlina elettrica.

Il proprietario del canale YouTube attraverso il quale sono state pubblicate le riprese asserisce che la donna fosse sotto l'effetto di stupefacenti, ma nella descrizione non ci sono spiegazioni per il gesto. Infatti il proprietario della Model 3 ha dichiarato di non conoscerla affatto, e se l'avesse fatto l'avrebbe di sicuro denunciata immediatamente. Se le cose stanno così crediamo possa trattarsi del classico odio sconclusionato che molti americani paiono nutrire verso la casa californiana.

Sono infatti non troppo rari i casi di proprietari di EV vittime del "Coal-rolling", un fenomeno che vede possessori di grossi veicoli diesel modificare il proprio mezzo aumentando l'afflusso di carburante al motore, il quale produce poi una quantità di fumo sproporzionata. Tramite un pulsante è poi possibile emettere le nubi a piacimento, andando infine a bersagliare le auto elettriche. E' proprio quanto accaduto a una Tesla alcuni mesi fa.