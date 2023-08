Distrugge un negozio con la Nissan, poi scappa: colpevole un uomo con problemi di salute

Un automobilista di 78 anni si è schiantato contro le vetrine di due attività con la sua Nissan, causando migliaia di dollari di danni. Dopo lo schianto, è scappato via...

Messa così, sembrerebbe un classico caso di hit & run, ovvero colpisci e scappa, la questione però è più delicata di così. Sembra infatti che l’uomo autore del disastro, avvenuto lo scorso 8 agosto in Louisiana, negli Stati Uniti, stesse fronteggiando un malore, motivo per cui al momento non è indagato per nessun reato. L’edificio danneggiato fa parte di un piccolo centro commerciale al 317 di West Esplanade Ave, presso il quale si possono trovare diversi negozi e il centro medico Babin Physical Therapy. Sembra che l’uomo protagonista della vicenda avesse proprio un appuntamento presso il Babin, prima che causasse il suo primo incidente: ha infatti urtato una colonna di mattoni e la parte frontale del centro medico. L’uomo sarebbe riuscito a liberare l’auto da questi ostacoli ma solo per saltare accidentalmente il marciapiede e finire nella vetrina di un negozio di ottica.

La manovra è stata talmente fulminea che la vettura è scomparsa del tutto all’interno del negozio, poi è rispuntata fuori, mancando di poco alcune vetture parcheggiate e sparendo del tutto una volta girato l’angolo. La polizia si è messa subito sulle tracce dell’auto, con gli agenti che hanno dichiarato che l’uomo alla guida risultava “disorientato, incapace di rispondere a domande basilari, sicuramente colpito da un problema di salute”. Per pura fortuna nessuno è rimasto ferito nell’incidente.



A proposito di incidenti, qualcuno ha distrutto la Pagani Zonda appartenuta a Lewis Hamilton.