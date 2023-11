Distrugge una Mazda MX-5 Miata del 1991 col pick-up e scappa

Il video che vi mostriamo in questa pagina non è per gli appassionati di auto deboli di cuore: documenta infatti un caso di Hit & Run (colpisci e scappa) ai danni di una classica Mazda MX-5 Miata del 1991.

Le immagini arrivano dalla telecamera di sorveglianza di un utente americano, che dopo l’accaduto ha pubblicato il materiale su Reddit. Siamo in Tennessee e in un giardino vi sono parcheggiate due auto: una daily car e una Mazda MX-5 Miata del 1991. Sulla sinistra dell’inquadratura si vede un pick-up Ford Super Duty perdere il controllo e urtare abbastanza violentemente la classica sportiva degli anni Novanta - che a sua volta urta contro la daily car di Nicholas Gaylan, il proprietario 27enne di entrambe le vetture.

Un vero colpo al cuore, con il pick-up piombato sull’auto giapponese a circa 90 km/h (si stima). Incidenti di questo tipo accadono purtroppo ogni giorno, ciò che ha sconvolto maggiormente Gaylan è stato però vedere il proprietario del pick-up fuggire via subito dopo il colpo. Assieme a Laura Belrose, la fidanzata 26enne di Nicholas Gaylan, i due giovani erano appena rientrati a casa dopo un’uscita e stavano giocando in cortile con i cani. Questo il racconto di Laura: “È stato spaventoso vedere il pick-up che veniva spedito verso di noi. Ho urlato, abbiamo iniziato a correre assieme ai cani e fortunatamente non siamo stati colpiti. È stato scioccante, non potevamo fare altro che correre e provare a salvare le nostre vite”.

Purtroppo a causa della scarsa illuminazione le immagini non permettono di leggere chiaramente la targa dell’auto, dovrebbe in ogni caso trattarsi di un Ford F-250 oppure di un F-350 Super Duty prodotto dal 2017 al 2022 con motore a gasolio Power Stroke, come indicato sulla portiera del truck. Nella zona la popolazione è in allerta e il proprietario delle due auto danneggiate spera che qualcuno possa aiutare la polizia a rintracciare il protagonista dell’incidente.



