Distrugge il proprio garage con la Ford Mustang Mach-E: ha buttato giù il muro

Le auto elettriche hanno un punto di forza da non sottovalutare: l'erogazione immediata di tutta la coppia a disposizione del motore. Ciò si traduce in accelerazione esagerate, ma non sempre tutto questo comporta esiti positivi.

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata al post Twitter in fondo alla pagina, quando si mette in moto un'auto elettrica non bisogna essere troppo sicuri di sé stessi, poiché si può finire per combinarla grossa. I casi nei quali i proprietari di EV perdono il controllo della macchina sono all'ordine del giorno, e in questo caso specifico c'è andato di mezzo il muro di un garage, nonché il muso di una Ford Mustang Mach-E.

La Ford Mustang Mach-E è un crossover elettrico piuttosto prestante il quale, alla sua presentazione, ha fatto storcere il naso a parecchi fan del marchio americano. Questo però non dipende dalle scarse performance del modello, che tra l'altro abbiamo appena provato in versione Mustang Mach-E GT: può sfondare facilmente un muro partendo a pochi centimetri di distanza da esso.

Purtroppo non abbiamo molte informazioni sull'incidente e, stando a quanto riportato da CarScoops e InsideEVs, tutto quello che è possibile trovare sul web è pura speculazione. Nel caso in cui dovessimo trovare informazioni più sicure non mancheremo di aggiornarvi in merito alla vicenda.

Per restare in tema vogliamo concludere rimandandovi ad un altro episodio poco piacevole: una Ford Mustang ha sbandato travolgendo la folla.