Distrugge una Ferrari SF90 Stradale dopo 290 km: le foto del disastro

Dal giorno della presentazione alla consegna dei primi esemplari della Ferrari SF90 Stradale è passato non poco tempo, e c'è chi dal 2019 ha dovuto attendere il 2022 per guidarne una - e distruggerla dopo appena 290 km.

La storia della SF90 Stradale che vedete in foto non è chiara, sappiamo soltanto che qualcuno l'ha sfasciata in malo modo dopo aver percorso neppure 300 km (il contachilometri di bordo indica 290) e che successivamente è finita in vendita nei cataloghi IAAI.com. Non conosciamo i dettagli dell'incidente, di certo guardando le foto notiamo come il frontale della vettura sia stato completamente distrutto, possiamo dunque immaginare un impatto frontale per la supercar ibrida di Maranello - con danni importanti non solo alla carrozzeria ma anche al sistema di raffreddamento e all'impianto elettrico ad alto voltaggio dell'auto.

I danni sono visibili anche sul lato destro della supercar, che a quanto si vede dalle foto era anche dotata di pacchetto Assetto Fiorano - come si nota facilmente dallo spoiler posteriore rialzato. Nonostante tutti i danni subiti, questa SF90 Stradale ha un valore di 1 milione di dollari, circa 900.000 euro, una quotazione che potrebbe far gola agli appassionati più facoltosi interessati a prendere alcune parti della vettura - come il motore V8 Biturbo da 4.0 litri, perfettamente funzionante. (Foto: IAAI.com)

Per saperne di più su una delle ultime creature di Maranello: ufficiale la Ferrari SF90 Stradale Plug-in Hybrid.