Distrugge una Ducati Panigale V4 da 40.000 euro ma si salva: il video dell'incidente

Immaginate di avere circa 40.000 euro fra le mani e di gettarli in un caminetto acceso, fra le fiamme - e di farvi anche molto male nel mentre. È più o meno ciò che è accaduto a uno youtuber americano, che ha distrutto una Ducati Panigale V4 in pochi istanti.

Sulla piattaforma video di Google si chiama imKay e attualmente ha 12.000 iscritti, questa storia però gliene porterà probabilmente di nuovi e potrà comunque ritenersi molto fortunato a poter contare ancora i suoi follower.

Grande appassionato di moto, imKay condivide spesso video sulle due ruote, di recente però ha avuto un clamoroso incidente (dovuto a un suo errore di guida) a bordo di una Ducati Panigale V4 SP, una meraviglia ingegneristica che costa la bellezza di 37.000 euro di listino e questo grazie a un potetne motore da 1.100 cc Made in Borgo Panigale, 124 Nm di coppia e ben 214 CV.

La V4 in questione era inoltre “Full Carbon” e su YouTube trovate proprio il video dell’incidente postato dal content creator (lo trovate anche qui sotto in pagina, ci sono però delle restrizioni di età che bisogna confermare sulla piattaforma). imKay ha anche pubblicato un filmato in cui si mostra fasciato in più punti, nel quale spiega cosa ha sbagliato e a che velocità stava andando (nel titolo afferma 240 km/h…).