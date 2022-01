Distrugge la Camaro contro un palo mentre derapava nel parcheggio: la polizia lo arresta

Quando si parla di “donuts” si possono intendere soltanto due cose. Le ciambelle zuccherate tanto amate da Homer Simpson, oppure le ciambelle realizzate facendo sbandare l’auto. In questa vicenda non sappiamo se ci fossero delle ciambelle all’interno della vettura, ma di certo lo sfortunato protagonista ha provato a derapare facendo soltanto danni.

Lo scorso 11 gennaio, le videocamere di un parcheggio di Antioch, in California, hanno immortalato un ragazzo alle prese con numerosi tentativi di donut, ma fin da subito dava l’impressione di non avere una grande padronanza del mezzo. E come si dice, un bel gioco dura poco ma se dura assai...

Succedono dei guai, che infatti sono arrivati in poco tempo, quando in una ripartenza l’auto è schizzata in avanti finendo contro un palo della luce. L’auto è rimasta seriamente danneggiata, ma la situazione è peggiorata ancora quando sul posto è intervenuta la polizia, e il conducente ha tentato la fuga a piedi, con scarsi risultati.

Il nostro aspirante pilota è stato quindi arrestato per guida irresponsabile e inoltre gli è stato imposto un fermo di 30 giorni sulla vettura, anche se visti i danni riportati è difficile pensare che potesse usarla nel breve termine.

Il dipartimento di Polizia di Antioch non fa sconti su questo genere di avvenimenti, sempre più frequenti. A tal proposito, un post su Facebook del dipartimento afferma che: “Gli spettacoli collaterali continuano a essere un grosso problema nella grande Bay Area e le forze dell'ordine continuano a impegnarsi a utilizzare tutta la portata della legge per fermare le persone coinvolte in tali attività. Oltre al ritiro del veicolo, a qualsiasi conducente che partecipa ad un evento del genere può essere sospesa la patente fino a 6 mesi ed essere soggetto ad arresto”.

La polizia californiana ha scelto la linea dura perché molto spesso eventi di questo tipo si svolgono in con la presenza di pubblico che potrebbe rimanere coinvolto in eventuali incidenti (qualcuno ha distrutto la sua Mercedes Classe C incitato dalla folla), senza dimenticare che talvolta certe esibizioni si evolvono in gare clandestine. A tal proposito, guardate cosa è successo in questa drag race in cui il conducente di una Golf R è partito in retromarcia per errore.