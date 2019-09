Distrugge 20 auto e si addormenta su una panchina nei paraggi: le immagini

Ci è capitato più volte di riportare atti di vandalismo gratuito su auto parcheggiate. Succede molto spesso, ma poche volte si è in grado di riprendere il criminale durante l'atto. Accade solo per le vetture dotate di dashcam, come due Tesla Model 3 colpite poche settimane fa.

In questo caso l'atto nefasto è stato commesso da un senzatetto della Florida, il quale ha distrutto ben 20 auto parcheggiate. L'evento è stato riportato dall'ufficio dello Sceriffo della Contea di Okaloosa tramite i canali social, su Facebook in modo particolare.

Secondo le forze dell'ordine l'individuo è un trentenne vagabondo che risponde al nome di James Wilson. L'uomo ha impiegato una roccia e la fibbia della propria cintura per riempire di buchi i finestrini e disintegrare i parabrezza posteriori dei veicoli posteggiati. Sono riconoscibili una Toyota Highlander, una Jeep Renegade e una Nissan Versa e il danno totale stimato è di circa 30.000$, secondo lo Sceriffo.

Wilson deve adesso affrontare la legge per aver compiuto ben 14 reati e 6 infrazioni. Ma, sorprendentemente, non si è lasciato intimorire. E' infatti stato trovato mentre sonnecchiava su di una panchina subito dopo l'accaduto. Quando ha risposto alla legge si è giustificato con testuali parole:"Portatemi in galera. L'ho fatto perché Donald Trump mi deve un trilione di dollari, e questi veicoli appartengono alla mafia." Parole dure, di un uomo davvero strano.

Comunque di certo i conti non saranno pari, a Wilson per tornare pari coi conti manca quasi un trilione ancora di danni da compiere. In ogni caso resterà per un bel po' al fresco a causa del totale disastro combinato in questa situazione.

Non è il primo caso "particolare" che ci capita di riportare. Infatti non molto tempo fa un uomo era stato arrestato mentre cercava di riparare un pneumatico della propria auto in modi parecchio sospetti, eccovi le immagini.