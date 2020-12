Distributori in sciopero: niente benzina fino al 17 dicembre

Lo abbiamo già anticipato ieri nella notizia dedicata al Cashback di Stato, valido anche sui carburanti, nella serata di ieri però è arrivata la conferma: i benzinai sono in sciopero fino al 17 dicembre.

Carburanti scontati sì grazie al Cashback ma non fino al 17 dicembre, causa Sciopero Nazionale dei Gestori degli impianti di rifornimento. La mobilitazione è iniziata alle 19:00 di ieri 14 dicembre, alle 22:00 sulle autostrade, e il motivo è presto detto. I sindacati hanno deciso per le braccia conserte in seguito “alla decisione del Governo di estromettere le piccole imprese di gestione dai benefici già previsti dai cosiddetti Decreti Ristori”, così come hanno fatto sapere le Organizzazioni di categoria Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio.

Si legge ancora nella nota congiunta: “L'estromissione della categoria viene confermata da una dichiarazione dell'On. Morani, Sottosegretaria al Mise, che a nome del Governo intenderebbe rimandare i necessari interventi concreti e urgentissimi a sostegno delle piccole imprese dei Gestori a un ‘tavolo per la riforma del settore’ di cui si favoleggia da decine di anni inutilmente e a prossimi provvedimenti (il cosiddetto ‘fondone’) che, nella migliore delle ipotesi, vedrebbero le prime bozze non prima della primavera prossima inoltrata. Si tratta di mere intenzioni che suonano come una beffa alle orecchie di una categoria di lavoratori che ha garantito l'esercizio del pubblico servizio essenziale per la comunità dall'inizio dell'emergenza pandemica, assumendo l'onere di costi sostanzialmente insopprimibili, pur dovendo lamentare una caduta verticale dei volumi di vendita che attualmente si aggirano intorno al 60% sulla viabilità ordinaria e all'80% su quella autostradale, dove peraltro il servizio deve essere garantito h24 e 7 giorni su 7". Una situazione particolarmente difficile a cui il Governo dovrà pensare il prima possibile. Senza particolari novità, lo sciopero andrà avanti