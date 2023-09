I distributori di benzina dovranno avere anche le colonnine: succede in Germania

Quando si parla di auto elettriche si dice sempre che in Italia esistono ancora poche colonnine (nel nostro Paese ci sono più di 30.000 colonnine). Beh le cose migliorerebbero sicuramente se prendessimo l’esempio della Germania: il Paese sta costringendo i distributori di carburante ad avere anche degli stalli per la ricarica.

Stando a ciò che ha riportato la Reuters, il cancelliere tedesco Olaf Scholz avrebbe sfruttato il palco dell’IAA Mobility di Monaco per annunciare un’importante novità: la Germania sarà il primo Paese a introdurre una legge che costringerà l’80% dei distributori di carburante ad avere anche delle colonnine per la ricarica ad alta potenza. Parliamo di stazioni di ricarica di ultima generazione, con potenze di almeno 150 kW per le auto elettriche di tutti i marchi.

Scholz non ha chiarito entro quanto tempo la legge sarà effettiva, di sicuro tale provvedimento darà una bella boccata d’ossigeno al mondo elettrico. Nel paese attualmente esistono 90.000 colonnine pubbliche e si spera di arrivare a 1 milione di stalli entro la fine del decennio. Si tratta di uno dei Paesi d’Europa messi meglio, la Germania è infatti la terza nazione del vecchio continente con più colonnine di ricarica secondo i dati di Hive Power, anche se un ricalcolo aggiornato potrebbe portare il Paese a superare la Francia.

In Germania esistono oggi 1,2 milioni di auto elettriche, entro il 2030 però si punta ad arrivare a 15 milioni di unità, una legge come quella proposta da Scholz dunque servirebbe a diminuire clamorosamente l’ansia da ricarica. Che l’Italia prenda esempio? Attualmente nel nostro Paese esistono più di 22.000 stazioni di rifornimento, un impianto ogni 1.700 auto in base agli ultimi dati pubblicati dall’UNEM nel 2021. Molti di questi potrebbero chiudere, anche se con le stazioni di ricarica potrebbero trovare nuova linfa vitale...