Distributore di benzina vende a prezzi più bassi del mercato, rivali fanno causa

Mentre in Italia arriva il Bonus Benzina da 200 Euro come parte del Decreto Energia, negli Stati Uniti un distributore di benzina ha iniziato a vendere carburante a prezzi più bassi del mercato sollevando polemiche tra i competitor BP e Shell che, immediatamente, hanno fatto causa al rifornitore per 80.000 Dollari ciascuna.

Stando a quanto riportato da WISN 12, di cui trovate il filmato integrale allegato alla notizia, i due colossi avrebbero preso di mira la catena alimentare Woodman’s e i suoi distributori di benzina presenti nel Wisconsin, nello specifico a Waukesha, poiché venderebbe benzina a 3,59 Dollari al gallone contro i 3,75 Dollari di Shell e 3,89 Dollari di BP. Pertanto, le stazioni di benzina BP e Shell del quartiere si troverebbero in netto svantaggio.

Citando quindi una legge statale per cui le aziende non possono vendere beni sottocosto, le due rinomate società hanno fatto causa a Woodman’s che, però, non si è fatta trovare impreparata: i documenti della catena di supermercati affermerebbero che tutte le operazioni sono conformi alla legge e che la principale concorrenza sarebbe un rifornitore Costco non troppo distante, il quale venderebbe benzina a 3,49 Dollari al gallone.

L’ironia della sorte è che la legge a cui BP e Shell fanno riferimento risale al 1939 e, a quanto pare, aveva lo scopo di impedire ai rivenditori più grandi di colpire le piccole stazioni locali giocando al ribasso, portando loro a perdere ingenti somme di denaro lasciando attivi, sul medio-lungo termine, solamente i rifornitori di benzina dei colossi.

