Un distributore di benzina sostituito da colonnine Fast Charge: accade in Norvegia

Se c'è una nazione che ha preso seriamente lo switch elettrico del settore automotive è certamente la Norvegia, dove fra non molto le auto tradizionali non saranno più nemmeno vendute. Lo dimostra una volta di più un'azienda che ha deciso di sostituire una sua pompa di benzina con colonnine per la ricarica veloce delle auto elettriche.

Per noi italiani sembra ancora pura fantascienza, eppure sta succedendo davvero. La compagnia in questione è la Circle K, uno dei maggiori fornitori di petrolio della nazione e non solo, che in tutto il mondo possiede circa 16.000 distributori di benzina - tanto per capire l'importanza della notizia. Inoltre nessuna compagnia privata prenderebbe una scelta simile se non per creare profitto, il che fa capire il cambiamento del mercato.

Ci dice qualcosa di più il vice presidente di Circle K Sverre Rosén: "Non abbiamo mai fatto una cosa simile. Si combattono vere e proprie battaglie per avere spazi in cui avere pompe di benzina, si contano i metri quadrati, e ancora oggi i prodotti petroliferi producono i maggiori guadagni presso le nostre stazioni. In Norvegia però c'è una diffusione delle EV sempre più marcata, la ricarica rapida è molto richiesta, è un segmento in crescita. È bello sentirsi pionieri in questo".

Christina Bu, della Norwegian Electric Vehicle Association, ha ovviamente accolto la notizia con estrema felicità, secondo lei si tratta di un "obiettivo storico". Ha poi aggiunto: "Stiamo vivendo l'inizio di una nuova era, le stazioni di benzina vengono sostituite da colonnine Fast Charge, facciamo davvero i nostri complimenti a Circle K per credere così fortemente nelle auto elettriche".