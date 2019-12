Si distrae con Autopilot attivo e tampona un'auto della polizia

Un nuovo incidente avvenuto a bordo di una Tesla Model 3, sembra con Autopilot attivo, riaccende la discussione sull’assistente di guida: dove finiscono le colpe del sistema e iniziano quelle del conducente?

Prima di andare avanti ricordiamo ancora una volta che, nonostante il nome che potrebbe trarre in inganno, Autopilot di Tesla è soltanto un assistente alla guida e raccoglie sotto la sua ala molti ADAS presenti anche su altre vetture premium del mercato. Questo significa che, anche quando attivo, il conducente deve tenere fisso gli occhi sulla strada e le mani sul volante.

Lo ricordiamo per l’ennesima volta perché il conducente di questa nuova Model 3 incidentata ha raccontato di star controllando il cane seduto sul sedile posteriore dell’auto, mentre Autopilot pensava a guidare. Magari una distrazione durata solo pochi secondi, comunque quanto bastasse perché l’auto si schiantasse contro una Ford Taurus della Polizia del Connecticut.

Sembra che la vettura elettrica abbia continuano parte della sua corsa anche dopo lo schianto e per poco non sia stata coinvolta anche una seconda auto della polizia. Il conducente della Tesla è stato denunciato per guida pericolosa, e fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi dal punto di vista dell’incolumità degli uomini coinvolti, altrimenti le accuse sarebbero state ben peggiori.