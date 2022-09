La disputa attorno al logo di Polestar e Citroën è finalmente giunta al termine

Lo studio e l’adozione di un nuovo logo non è mai una faccenda semplice, e spesso si può incappare in problemi legati al plagio o al presunto tale, una faccenda non così estranea a Citroën e Polestar, che dopo alcuni anni di battibecchi legali sono finalmente arrivati alla pace.

Lo apprendiamo grazie alla notizia di Le Monde, che annuncia la fine della disputa tra i due costruttori iniziata nel 2017, quando Polestar divenne un costruttore indipendente e distaccato da Volvo. In quella circostanza venne presentato il logo del marchio, che aveva due chevron disposti in maniera tale da creare una stella a quattro punte, ma quei due elementi sono solitamente legati al marchio francese, che dopo pochissimo tempo accusò la casa svedese di aver contraffatto l’immagine del marchio.

Nel 2020 un tribunale francese respinse il caso riguardante la violazione del design, ma Citroën vinse la causa per violazione del marchio, perché secondo la corte i due elementi utilizzati da Polestar potevano comunque ricordare il marchio francese e quindi beneficiare della reputazione già nota del brand del “double chevron”.

A seguito della sentenza, Polestar dovette pagare 150.000 euro di danni a Citroën e non solo: alla casa svedese venne impedito di mostrare il suo logo sul territorio francese per sei mesi, e per questo anche il sito del costruttore rimaneva oscurato ai cittadini francesi. Adesso però tutto è risolto, e Polestar dovrebbe essere libera di entrare nel mercato francese senza ulteriori problemi.

E a proposito del marchio svedese, ricordiamo che la Polestar 6 LA Concept Edition è andata sold-out dopo appena una settimana dall’annuncio della produzione.