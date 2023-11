Disponibile la nuova Volkswagen T-Roc Sport in edizione limitata: ecco quanto costa

Da poche ore Volkswagen ha ufficialmente aperto gli ordini della nuova Tiguan, c’è però un’altra tedesca che è appena diventata disponibile nel nostro Paese: la nuova T-Roc in edizione limitata Sport.

Nuova T-Roc si sta confermando anche quest’anno un assoluto best seller per Volkswagen (alla guida della nuova T-Roc: il SUV dei record si rinnova). Dall’inizio del 2023 sono state oltre 20.000 le unità vendute in Italia, i clienti saranno dunque felici di sapere di questa nuova versione speciale Sport. Rispetto alla T-Roc standard abbiamo una personalità ancora più distintiva basata sull’allestimento Life.

Nuova T-Roc Sport si fa notare per via dei cerchi in lega Grange Hill da 18” di colore nero che le conferiscono un aspetto più fiero e dinamico. I vetri posteriori inoltre sono oscurati, tra le funzionalità invece spicca il climatizzatore automatico bizona Climatronic con comandi touch. Visto il valore degli equipaggiamenti, nuova T-Roc Sport di fatto si può avere con un vantaggio cliente di oltre 1.000 euro.

Il listino di nuova T-Rock Sport parte infatti da 30.900 euro con il motore 1.0 TSI da 100 CV e cambio manuale a 6 rapporti. Le altre motorizzazioni disponibili sono la turbo benzina 1.5 TSI da 150 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti, il cui prezzo sale a 35.700 euro, e la turbodiesel 2.0 TDI da 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti a 35.100 euro. Tuttavia Volkswagen vi permette di avere la T-Roc Sport 1.0 TSI da 110 CV con 5.500 euro di anticipo, 35 rate mensili da 169 euro con 30.000 km inclusi ed estensione di garanzia Extra Time valida 2 anni o 80.000 km.