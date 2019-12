Disponibile l'aggiornamento per Jaguar I-Pace: l'autonomia è aumentata

Jaguar ha lanciato la I-Pace eTrophy nelle competizioni sportive nel corso del 2018, e da allora la compagnia inglese ha raccolto dati sulla batteria del crossover elettrico sportivo. Tramite l'utilizzo attento di questi dati sono stati apportati tanti piccoli miglioramenti alla guida e alle performance della I-Pace stradale.

I possessori di quest'ultima sanno chi ringraziare quindi, oltre ovviamente alla possibilità dell'implementazione di migliorie OTA grazie alla natura computerizzata delle EV. In pratica Jaguar ha reso disponibile a tutti e in modo gratuito un incremento delle performance di batteria, aerodinamica e del sistema all-wheel drive.

Jaguar è già tra i migliori produttori al mondo di auto elettriche, ma le concorrenti fanno sul serio e la costringono a dare sempre il massimo in ogni aspetto. Per tenere costantemente al vertice la I-Pace (eletta Car of the Year 2019 a Ginevra) si è deciso di condividere le informazioni della variante eTrophy che, tramite tutti gli esemplari in pista, ne ha raccolte per "più di 50 milioni di miglia" in condizioni reali.

Il pacco batterie agli ioni di lito dispone attualmente di 90 kWh, coi quali è possibile percorrere circa 377 chilometri in standard EPA. La potenza massima si attesta invece sui 394 cavalli, mentre la coppia sui 694 Nm, e insieme consentono uno scatto da 0 a 96 km/h in appena 4,5 secondi. Col nuovo update Jaguar afferma che la batteria può "funzionare a livelli di carica più bassi che in precedenza, e senza inficiare guidabilità, durevolezza o performance." Chiaramente parliamo di autonomia ed efficienza, non di potenza effettiva, che resterà la medesima.

Novità anche per quanto concerne il sistema di trazione all-wheel drive. Jaguar ne ha rifinito la distribuzione della copia sui due assi per migliorare l'autonomia nella modalità ECO. La terza componente dell'aggiornamento invece migliora il funzionamento vano del radiatore attivo, che verrà usato con maggiore frequenza.

Tutti questi upgrade dovrebbero corrispondere ad un 8% di autonomia in più per singola carica, che corrisponde ad una differenza di quasi 20 chilometri prima di doversi fermare alla colonnina. Consigliamo quindi a tutti i possessori di I-Pace di recarsi alla concessionaria più vicina, dove i tecnici provvederanno ad installare il tutto.

Di recente la casa automobilistica inglese ha collaborato con Sony per il programma Vision Gran Turismo per portare alla luce la Jaguar Vision Gran Turismo, una coupé elettrica da 1.006 cavalli di potenza ed un look fenomenale.